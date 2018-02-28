СМИ выяснили, как выглядят усадьбы беглых чиновников Януковича, видео

Особняки бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, многие из которых прячутся в России, сейчас стоят ухоженные, под охраной и без долгов за коммунальные услуги.

После Майдана усадьбы захватывали активисты и мечтали о конфискации недвижимости государством. Сейчас большинство из домов только под арестом, ни одного судебного дела о хищении госимущества не начато, сообщает ТСН.

В частности, в селе Дмитровка Киевской области четвертый год пустует имение экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Официально имение арестовано, но за коммунальные услуги платит собственник. По словам соседей, за хозяйством присматривают двое местных жителей, каждый из которых получает до 4 тысяч грн в месяц.

Также под Киевом пустует деревянная дача на двух гектарах в селе Петровка экс-главы Минобороны Павла Лебедева, который сбежал из Украины, и, по сообщениям россиян, сейчас застраивает Крым.

Летом 2014 года в его дом зашли майдановцы, а сейчас во двор не пускают русскоязычные лица в камуфляже.

В селе Романов Киевской области за забором длиной до 300 метров находится имение скандального экс-министра МВД Виталия Захарченко, причастного к преступлениям на Майдане.

В Генпрокуратуре отметили, что арестовали имущество экс-министра.

"В большинстве случаев оплата происходит на территории Украины, но откуда они поступают — это выясняется. Для государства это плюс, что государство не несет расходов на содержание того имущества, которое может быть конфисковано по решению суда", — пояснил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, добавив, что дела по имениям бывших соратников Януковича постоянно передают из Генпрокуратуры в НАБУ и обратно.

Однако дома далеко не всех чиновников эпохи Януковича постигла такая судьба. Поместье Раисы Богатыревой в соседнем с Захарченко селе Подгорцы никто из майдановских активистов не трогал. Также туда не приезжали и следователи – по крайней мере соседи их не видели и не слышали об этом.

"Она с собаками гуляла, с внуками, сделала линию вот эту – вместо алюминиевых, повесили кабель. Называется линия Богатыревой. Муж живет – приезжает, присматривает", — говорят односельчане. Муж Богатыревой вовремя платит и за все услуги, которые предоставляют в закрытом коттеджном городке – это подтверждает и охрана.

Следователи не имеют статистики, сколько имений людей из окружения Януковича сейчас находятся под арестом, но доподлинно известно, что ни одного заочного судебного процесса о хищении госимущества по состоянию на сейчас не начато. Последние три месяца следствие вообще остановилось.

Тем временем срок давности для расследований резонансных дел понемногу истекает. Поэтому если в ближайшие 11 лет ничего не изменится, то бывшие беглецы ценное имущество смогут себе спокойно, а главное законно вернуть.