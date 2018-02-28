Новый Раскольников с топором. Сеть возмущена нападением Луценко на протестующих

Активисты отмечают, что это беспрецедентный случай, когда генпрокурор в нетрезвом состоянии выскакивает на людей.
В Сети разразился скандал вокруг выходки генпрокурора Украины Юрия Луценко, который вышел к мирно протестующим у его дома активистам с топором вероятно в нетрезвом состоянии.
После того, как это произошло, активисты вызвали полицию, которая зафиксировала свидетельства очевидцев. Но полиция не смогла зайти в дом Луценко.
Педставители "Руху нових сил" отмечают, что это беспрецедентный случай, когда генпрокурор в нетрезвом состоянии выскакивает на людей, угрожает им и портит имущество.
Соцсети отреагировали на инцидент под особняком, в котором живет генпрокурор.
Политический эксперт Кирилл Молчанов шутит: "Юрий Витальевич ещё с детства хотел снискать славы Родиона Раскольникова, но для этого сперва пришлось стать генпрокурором!"
В банде #Саакашвили утверждают, что пьяный генпрокурор #Луценко с топором атаковал людей. Видео https://t.co/bPp6weufbV— Sprotiv (@sprotiv) 27 февраля 2018 г.