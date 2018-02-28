Новый Раскольников с топором. Сеть возмущена нападением Луценко на протестующих

В Сети разразился скандал вокруг выходки генпрокурора Украины Юрия Луценко, который вышел к мирно протестующим у его дома активистам с топором вероятно в нетрезвом состоянии.

После того, как это произошло, активисты вызвали полицию, которая зафиксировала свидетельства очевидцев. Но полиция не смогла зайти в дом Луценко.

Педставители "Руху нових сил" отмечают, что это беспрецедентный случай, когда генпрокурор в нетрезвом состоянии выскакивает на людей, угрожает им и портит имущество.

Соцсети отреагировали на инцидент под особняком, в котором живет генпрокурор.

Политический эксперт Кирилл Молчанов шутит: "Юрий Витальевич ещё с детства хотел снискать славы Родиона Раскольникова, но для этого сперва пришлось стать генпрокурором!"