Азовское море "отрезало" Арабатскую стрелку от материковой Украины: фото

В акватории Азовского моря Уровень воды в среду, 28 февраля, поднялся до стихийной отметки.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"28 февраля ночью и утром в Геническе Херсонской области подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста шоссейной дороги на Арабатскую стрелку)", – говорится в тексте.

Накануне, 27 февраля, в Геническом районе было приостановлено сообщение транспорта с населенными пунктами, расположенными на косе Арабатская стрелка. Она оказалась отрезана стихией от сообщения с материковой частью Украины. Дорога "Геническ-Стрелковое" оказалась затоплена, а местами уровень воды достиг метровой высоты.

Напомним, ранее "Укрзализниця" запустила новый поезд, который свяжет Киев и побережье Азовского моря.