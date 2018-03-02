Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 500 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассеза период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля зафиксировала 503 взрывы.

"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 500 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 620 взрывов). Практически 80% взрывов зафиксировано к юго-востоку от н. п. Светлодарск в период с вечера 27 по вечер 28 февраля", — говорится в отчете миссии.

Вместе с тем наблюдатели отметили меньшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 3 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов) ", — сообщили наблюдатели.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заметили фургон "ДНР" с "грузом 200", выезжающий в Россию.