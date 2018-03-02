Нардеп Дейдей разводится с женой ради племянницы коллеги по фракции

Народный депутат Евгений Дейдей из "Народного фронта" разводится со своей женой. Она уже подтвердила эту информацию и намекнула, что причиной этому стала "третья" в их отношениях.

Подробности жена не комментирует, но отмечает, что для нее это очень наболевшая тема, говорится в сюжете ТСН.

А пока не разведенный Дейдей уже публикует на своей странице в соцсети счастливые фото с Дарьей Ледовских с романтической подписью "Спасибо, что ты есть". Известно, что Дарья — племянница Елены Ледовских, также нардепа из "Народного фронта" и правой руки Николая Мартыненко.

Заседание суда по поводу развода и раздела имущества уже назначено через две недели. Согласно декларации депутата, две квартиры в Одессе принадлежат его жене Инге.

Напомним, ранее нардеп Андрей Мирошник после скандала с отпуском на Мальдивах заявил о сложении мандата.