Полторак назвал число российских танков на Донбассе

Россия разместила на территории оккупированного Донбасса свыше 700 танков, и они создают существенную угрозу для украинских военных.

Однако Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением, заявил министр обороны Степан Полторак в интервью для представителей СМИ.

По его словам, украинский ОПК сделал упор на изготовление противотанковых ракетных комплексов, в частности ПТРК "Стугна", "Корсар". Он отметил, что это адекватный ответ на российскую угрозу.

"Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, так как на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков", — сказал министр.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что российских танков на Донбассе больше, чем в армии Британии.