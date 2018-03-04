На украино-российской границе стоят сотни фур - таможенники

В воскресенье, 4 марта, по причине сильных снегопадов, на автотрассе "М-3", ведущей из Москвы в Киев, скопилось множество грузовых автомобилей.

Как сообщают российские таможенники, транспорт скопился на выезде из РФ на пункте пропуска "Троебортное" (Брянская таможня).

Также отмечается, что фуры начали скапливаться, поскольку Украина вечером 3 марта приостановила пропуск грузового автотранспорта на собственную территорию из-за сильных снегопадов.

"Сейчас перед Троебортным на выезд из России находится более 250 грузовых транспортных средств", - уточнили российские таможенники.