"Среди поджигателей были атошники". Москаль сделал эмоциональное заявление о поджогах на Закарпатье

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявляет, что для поджога Общества венгерской культуры в Ужгороде российские спецслужбы пытались задействовать местных "активистов", однако те категорически отказались от участия в провокации.

"Российские спецслужбы пытались подключить для поджога офиса ОВКЗ местных "активистов ", и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей", – написал он в Facebook.

Губернатор также сожалеет, что в поджоге за деньги участвовали АТОшники.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО", – уточнил он.

Москаль отметил, что "они – не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".

"Личность организатора тоже установлена – это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", – заявил губернатор.

Он отметил, что, "учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия".

"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга")", – заявил Москаль.

По его оценке, организаторы взрыва "действовали гораздо профессиональнее польских праворадикалов".

"Лично у меня нет сомнений, что москальские спецслужбы будут и дальше устраивать разные провокации, чтобы попробовать рассорить украинский и венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве", – заявил Москаль.

Он также заверил, что реализовать "донбасский сценарий" на Закарпатье не удастся.

"…как настоящий Москаль заявляю — ничего у вас не получится! Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", — написал он.

Напомним, нападение, в том числе поджог, на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде было осуществлено дважды. По данным фактам в полиции возбудили уголовное дело.

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что преступления являются заказными.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в Украине грубо нарушаются права национальных меньшинств.