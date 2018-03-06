"Ради 45 миллионов единых". В Донецке появились проукраинские листовки, опубликованы фото и видео

В оккупированном Донецке появились листовки с напоминанием о том, что 5 марта 2014 года там прошел масштабный митинг в поддержку единой Украины

Проукраинские листовки были сброшены с беспилотника. Кроме того, в самом Донецке активисты расклеили их на столбах сообщают "Новости Донбасса".

Отметим, что надпись на листовках гласит: "10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых".

Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ распространяют в "ДНР" шуточные листовки.