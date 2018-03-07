НАБУ проводит обыски у мэра Вишневого и помощника Ляшко по делу о взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к мэру города Вишневое (Киевская область) Илье Дикову и Олегу Богачеву − помощнику народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Такое сообщение опубликовал портал INSIDER со ссылкой на собственные источники в НАБУ. Отмечается, что обыски проходят на работе и дома у мэра Вишневого и дома у помощника Ляшко.

По предварительной версии событий, помощник депутата от имени мэра Вишневого предлагал и.о. главы Минздрава Ульяне Супрун взятку квартирой в жилом комплексе "Акварели" за решение вопроса о поставках медицинского оборудования для больницы Вишневого.

В офисе данного также был проведен обыск.

Немногим позднее Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook выступил в защиту своего помощника Александра Богачева.

"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александр Богачев, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали ?! Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют", - написал политик с нескрываемым негодованием.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине чиновники райадминистрации попались на крупной гривневой взятке.