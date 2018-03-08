В оккупированном Донецке произошло крушение трамвая - фото и детали инцидента

Во временно оккупированном террористами "ДНР" Донецка служебный трамвай сошел с рельсов в Буденновском районе и врезался в жилой дом.

Такое сообщение опубликовал сепаратистский портал "ДАН". По предварительной версии событий, инцидент произошел с трамваем модели Tatra T3, двигавшемся по маршруту №10.

"Вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло", – говорится в сообщении.

Также известно, что сотрудники "Донэлектроавтотранса" с помощью трамвайного вагона-крана подняли трамвай и водрузили его обратно на рельсы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре оккупированного Донецка взорвали автомобиль.