Силовики задержали руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана - волонтер

Сотрудники силовых ведомств Украины 8 марта задержали руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Такую информацию сообщила известный волонтер Гайдэ Ризаева со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.

"Многим известный в своей изумительной способности присваивать себе звания "генерала-обменщика", "героя-освободителя" Рубан Володя "залетел" под возможность пополнить "обменный фонд Украины"… он был задержан недавно в Майорске нашими спецслужбами", - написала Ризаева.

Она отметила, что задержание произошло неподалеку от КПП через линию разграничения "Майорское" на дороге между Горловкой и Бахмутом "при попытке пересечения линии разграничения с запрещенным товаром". В связи с этим она обратилась к главе СБУ Владимиру Грицаку.

"Сегодня был задержан Владимир Рубан (Гарбузюк)... я не прошу его посадить и уничтожить... Я прошу поручить расследование его дела ответственным и непродажным сотрудникам", - написала Ризаева на своей странице в соцсети Facebook.

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