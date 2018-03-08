Нардеп Шуфрич предложил изменить текст гимна Украины на более позитивный

Народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич считает, что гимн Украины начинается чересчур "трагически".

В эфире телеканала NewsOne он заявил, что первые строки государственного символа необходимо заменить на более позитивные.

"Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может, внесем еще одну", — сказал нардеп.

Шуфрич убежден, что после внесения изменений торжественная песня будет иметь более благоприятное звучание.

"Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", — заявил он.

Напомним, с 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна". Официально текст был утвержден Верховной Радой в 2003 году, тогда начало гимна изменили на "Ще не вмерла України і слава, і воля".

Как ранее сообщалось, бизнес-партнер Петра Порошенко (а заодно и советник президента), аграрный миллиардер из Винницы Юрий Косюк во время отдыха в ресторане "La Mangeori" заказал более 50 бутылок шампанского "Dom Peregnion", которые распивал с компанией под гимн Украины.