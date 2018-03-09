"Задушу тебя, скотина": в Одесской области репетитор избивала учеников: видео

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту избиения детей, которое было зафиксировано на видео.

Пожилая женщина-репетитор во время занятий била и оскорбляла учеников. Выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района. Сотрудники полиции установили личность правонарушительницы. Женщина призналась в содеянном, сообщает пресс-служба полиции области.

Уголовное производство открыто по статье "побои и истязания". Продолжается досудебное следствие. Женщине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в гимназии ученица получила стресс из-за оскорблений директора.