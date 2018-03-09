Выстрелом снесло полчерепа. В Ровно в бизнес-центре застрелился мужчина

В пятницу, 9 марта, в бизнес-центре, расположенного в центре Ровно, неподалеку от майдана Незалежности, застрелился мужчина.

Предварительно установлено, что погибшим является 33-летний мужчина. Он выстрелил в себя из самодельного устройства. По одной из версий, погибший является жителем Ровно, по другой — жителем одного из районов области, сообщает УНИАН.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как пишут местные СМИ, от выстрела мужчине снесло полчерепа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове курсант военного университета выстрелил себе в голову.