Трагедия в Кировоградской области. При пожаре в частном доме погибло трое детей

В Кировоградской области трое детей в возрасте от одного до четырех лет погибли в пожаре в одноэтажном доме в селе Верблюжка.

Трагедия произошла в субботу днем, 10 марта, сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 годов рождения. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", — отметили в ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу в 13:05. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах в частном жилом доме, который принадлежит трем хозяевам, произошел пожар, были найдены тела трех людей.