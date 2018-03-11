На Николаевщине сгорели автомобили и автобусы: подробности инцидента

В селе Николаевка Николаевской области накануне во время пожара сгорели 17 транспортных средств.



Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Согласно обнародованным ведомством данным, машины находились в крытом ангаре.

"10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО Павлоградуголь возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей)", - заявили спасатели.

В результате инцидента никто не пострадал. К тушению пожара от ГСЧС было привлечено семь единиц техники и 33 человек личного состава.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на подземной парковке сгорели пять автомобилей.



