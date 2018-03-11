"Аваков, выходи!". Активисты съездили "в гости" к главе МВД: фото и видео

Активисты устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова в Киеве.

Участники акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, силового разгона палаточного городка под Радой, сообщает "Громадське".

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивали лозунги с претензиями к деятельности министра и требовали его отставки.

"Аваков, выходи!", — скандировали участники акции, часть из которых привезла c собой печально известные рюкзаки МВД.

Одновременно украинцы в Италии должны выйти на пикет под зарубежную виллу министра МВД, которую он приобрел в 2017 году.

Авакова также обвиняют в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для министерства, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и тому подобное.

По данным расследования журналистов, вилла Авакова насчитывает 26 комнат площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости — около 774 тысяч евро.

В МВД заявили, что виллу в Италии, которой владеет компания Авакова, использует под туристический проект его жена Инна.

Напомним, ранее участники "Марша за будущее" пытались попасть на территорию имения президента Петра Порошенко в Киевской области.