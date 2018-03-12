Затопленный военный лагерь на Николаевщине руководство "спасло" ленточкой

Несмотря на заверения командования, что ситуация с затоплением на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области улучшилась, палаточный городок по-прежнему тонет в грязи.

"Погода немного подсушила, но улучшения незначительные", — цитирует "Обозреватель" одного из бойцов.

Тот рассказал, что военных отправили в воскресенье засыпать грязь щебнем. "Огородили лентой, натягали щебня. Ребята где-то до 23.00 вчера бросали. А больше ничего существенного не сделали", — пояснил боец.

Напомним, о чрезвычайной ситуации на "Широком лане" сообщила в Facebook блогер и волонтер Юлия Матвиенко. Она опубликовала фото армейских палаток, в которых живут военные. Место дислокации солдат ВСУ утопало в грязи, бойцы вынуждены жить в антисанитарных условиях.

Как ранее сообщалось, советник президента Украины Юрий Бирюков в марте 2017 года анонсировал строительство на полигоне "Широкий лан" бригадного лагеря, на возведение которого было выделено 370 миллионов гривен. Стройка должна была завершиться до конца минувшего года.