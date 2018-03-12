На Закарпатье автодорогу перегородил каменный обвал

На Закарпатье на дорогу из-за селевого потока упали каменные глыбы. Движение транспорта в Тячевском районе ограничено.

Пострадавших нет. Расчисткой дороги занимаются спасатели.

При этом мчсники предупреждают об угрозе наводнений и лавинной опасности в регионе.

Украину накрывают дожди. К вечеру осадки могут добраться и до Киева.

Ранее на автобане в Германии образовался огромный провал, опубликовано фото. Участок дороги просел еще осенью 2017 года, с тех пор его не ремонтировали.

Напомним, в марте 2017 года в аннексированном Россией Крыму на автотрассе образовался огромный провал.