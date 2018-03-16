В оккупированном Донецке ушел из жизни известный украинский ученый

В во временно оккупированном боевиками "ДНР" Донецке накануне на 91-году жизни скончался известный ученый и академик Национальной академии наук Украины Валентин Мамутов.

Такое сообщение в пятницу, 16 марта, опубликовала пресс-служба Института экономико-правовых исследований НАНУ.

Мамутов имел ученую степень доктора юридических наук и ученое звание профессора. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Мамутов долгое время возглавлял Институт экономико-правовых исследований в Донецке, а со временем стал его почетным директором. После начала военное конфликта на Донбассе научное учреждение переехало в Киев. Однако сам Мамутов до последнего дня своей жизни жил в Донецке, поскольку из-за тяжелой болезни родные не смогли его перевезти на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке взорвали микроавтобус из-за внутренних разборок боевиков.