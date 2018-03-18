Сторонники Саакашвили заявили, что полиция украла их автомобиль с оборудованием для сцены: видео

Представители правоохранительных органов на Майдане независимости задержали автомобиль представителей "Руха новых сил", в котором находились материалы для установки сцены.

Активисты намеревались установить сцену для марша, запланированного на 18 марта. Об этом сообщается в Facebook.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сообщил народный депутат Юрий Деревянко.

Сторонники Саакашвили уверяют, что грузовик полицейские забрали не просто так. Они убеждены, что стражи порядка могут подкинуть туда взрывчатку, оружие или иные компрометирующие материалы.

"Нашли похищенный полицией грузовик со сценой. Ни журналистов, ни представителей Руху новых сил не подпускают!", - говорит автор видео.

По сообщению Громадського ТБ, грузовик "Руха новых сил" заблокирован на Европейской площади возле гостиницы "Днепр". Его охраняют около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителя политсилы Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта. В субботу около 18:00 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

Напомним, сторонники Михеила Саакашвили ранее заявляли, что 18 марта проведут в Киеве всеукраинский марш с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко за разгон палаточного городка у Верховной Рады.