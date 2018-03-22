Максакова рассказала о сообщениях от вероятного заказчика убийства Вороненкова: видео

22 марта 2018, 08:15

Сына и дочь Мария Максакова не видит уже больше года.

Мария Максакова дала откровенное интервью

Накануне годовщины убийства Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова рассказала, как провела целый год под охраной, без поддержки семьи и с угрозами от криминального авторитета из России.

Она до сих пор не верит в смерть Дениса, а на могилу приходит с его дочерью от первой гражданской жены-белоруски. Та приехала, чтобы помочь Марии и узнать имя заказчика преступления, сообщает ТСН.

О раскрытии убийства Вороненкова в ГПУ отчитались еще в прошлом году осенью, а главным подозреваемым заказчиком в версии следствия является Владимир Тюрин — криминальный авторитет и первый муж Максаковой. "Это просто сатана! Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Не сатаней, знай, живи!". Как это расценивать?", — говорит она.

С Тюриным они были в гражданском браке пять лет и имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом-преступником. Сына и дочь Мария не видит уже больше года. "Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса", — так комментирует эти отношения вдова российского политика.

На успех украинских следователей надеется и сама Максакова, которая очень хочет, чтобы Тюрина судили именно в Украине. После раскрытия преступления с ним ни разу не общалась, но тот не прекращает с ней переписываться. "Он говорит своему охраннику: отправь Марии Петровне. Это угроза или нет? "Время такое короткое". Это что такое?", — говорит вдова Вороненкова.

Для Максаковой этот год начался с еще одной потери: в Германии умер ее отец. При том, что с матерью она почти не общается, потому что известная актриса Людмила Максакова год назад, как сообщала российская пресса, "благодарила Бога" за убийство зятя. "Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", — говорит женщина.

Она до сих пор живет в чужой квартире знакомых, в которую заселились, еще когда вместе с живым мужем переехали в Киев. У вдовы российский паспорт и вид на жительство в Украине. Через четыре года она сможет стать гражданкой Украины, и женщина на это рассчитывает. "Я навсегда", — отвечает она на вопрос, надолго ли планирует оставаться здесь.

Напомним, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова. Следствием установлена причастность к совершению преступления 5 человек: один из них умер, двое задержаны, еще двое разыскиваются. Заказчиком преступления Луценко назвал бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Ему уже сообщено о подозрении в рамках ряда статей Уголовного кодекса.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

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Мария Максакова Денис Вороненков Владимир Тюрин
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