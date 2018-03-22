"Письма счастья". Украинские компьютеры атакует новый вирус: подробности

Украинским пользователям компьютеров от имени Государственной фискальной службы начали рассылать электронные письма, содержащие вредоносное программное обеспечение.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

"Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины. Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", – говорится в тексте.

Одним из самых популярных примеров таких вредоносных писем - сообщение о нарушении коммерсантами налогового законодательства Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за кибератаками против Украины стоят российские военные хакеры.