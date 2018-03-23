В Укргидрометцентре объяснили, почему на Одесчине выпал "ржавый" снег

На юге Одесской области выпал снег необычного цвета — желтоватого — из-за пылевого облака, которое перемещалось из районов Северной Африки.

Облако двигалось на высоте 3-5 километров, говорится на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

"… на юге Одесчины выпал снег желтоватого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака…", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что утром 23 марта в южных районах Одесской области выпал снег необычного цвета — желтоватого, "ржавые" осадки изрядно напугали местных жителей. Позже снег исследовали в Дунайской гидрометобсерватории.