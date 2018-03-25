В "ДНР" проводят туры по местам с мобильной связью

На оккупированной территории Донбасса из-за отсутствия мобильной связи организовывают платные "туры" по местам, где есть покрытие, рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий "государства" морячка Захарченко. Действительно, это "страна" создана больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре — из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость тура — от 200 до 250 рублей", — написал Аброськин в Facebook.

Также "местная пресса" доносит жителям временно оккупированных территорий мнение, о бедах, которые якобы постигают Украину и США.

"А что же о нас говорит эта пресса: "в Украине дефолт", "в Америке — деградация и голод". Ну что же. Им там виднее", — пишет Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "ДНР" вымогают у Vodafone уплаты гигантских "долгов".