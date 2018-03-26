Трагедия в Кемерово. В Украине несут цветы к диппредставительствам РФ

В память погибших в результате пожара в Кемерово в Киеве несут цветы к зданию посольства РФ.

Цветы и мягкие игрушки киевляне оставляют в заборе, который окружает дипломатическое представительство России.

Там же можно увидеть записки с соболезнованиями и словами поддержки родственникам жертв трагедии, сообщает ТАСС.

Кроме того, харьковчане также несут цветы и мягкие игрушки к зданию Генерального консульства России (находится на улице Ольминского).

По словам охраны, люди приносят букеты и игрушки с записками, в которых выражают соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает sq.com.ua.

Напомним, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, это окончательные данные.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур.

Все подробности трагедии - здесь.