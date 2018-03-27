"Погода в Украине карусельная": синоптики объявили, когда резко похолодает

В среду, 28 марта, украинцев ждет резкое, но кратковременное похолодание.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook: "Среда принесет в Украину похолодание. Небольшое, кратковременное. Однако оно приведет переход дождей, которые придут с атмосферными фронтами, в мокрый снег. А мокрый снег мы не хотим, он надоел, как горькая редька".

По ее словам, синоптическая ситуация неумолима.

"Итак, завтра, 28 марта мокрый снег вероятен в северных областях Украины, где-то на Западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкасской и северных районов Винницкой области. На остальной территории - периодический дождь", – заявила синоптик.

При этом она уточнила регионы, где осадков не будет: "На Луганщине и Донеччине – существенные осадки вряд ли".

По ее прогнозу, температура воздуха понизится до 0 + 4 градусов. На юге и крайнем Западе воздух прогреется до + 6-11 градусов. В Днепре, Кропивницком и их районах в течение дня столбики термометров покажут + 4-7 градусов.

Погода в Киеве 28 марта

В столице в среду ожидаются дожди с мокрым снегом.

"В Киеве в среду пройдут дожди с мокрым снегом, ближайшей ночью -1-3 градусов, завтра днем +1-3 градуса. Холодно. В четверг еще будет прохладно. А с пятницы температура повысится до +8-11 градусов. Но с периодическими дождями и ветром" – сообщила Диденко.

И резюмировала: "Так что погода – карусельная. Держитесь крепко за атмосферные поручни и не теряйте голову".

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 28 марта

А вот Укргидрометцентр уверяет, что Луганская и Донецкая области без осадков завтра не останутся. При этом в Киеве 28 марта будет чуть теплее, чем прогнозирует Диденко.

Ранее народный синоптик спрогнозировал, какая погода в Украине будет в начале апреля. После Пасхи быстрого нарастания температуры ждать не стоит, считает Горбань.

В свою очередь начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта, а до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится. Позже синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине потепления следует ожидать с 26 марта.