"Пускать не велено". Выдворенным по делу Скрипаля из Британии россиянам запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 23 российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба СБУ.

Согласно обнародованным данным, руководитель ведомства Василий Грицак заявил − деятельность россиян прямо противоречит одной из ключевых функций дипломатии, определяемых Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года - поощрению дружественных взаимоотношений между странами.

Кроме того, руководитель СБУ, акцентируя внимание на украинском опыте противодействия агрессии РФ, подчеркнул, что российские разведчики, используя дипломатический иммунитет, постоянно прибегают к провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, ранее стало известно общее количество российских дипломатов, высылаемых из-за дела Скрипаля.