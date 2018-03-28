В зоне АТО боевики десятки раз нарушили полное "перемирие"

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 27 марта, террористы 32 раза нарушили полное "перемирие", обстреляв позиции украинских воинов.

В результате вражеского огня никто из наших бойцов не пострадал, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на Луганском направлении противники из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новолуганского, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды били по укреплениям вблизи Луганского.

Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применяли неподалеку Зайцево. На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляли позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово.

Кроме того, боевики применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по военным в Авдеевке, Талаковке, Павлополе и Водяном, вооружение БМП — по укреплениям в Песках, из стрелкового оружия открывали огонь по опорным пунктам у Широкино, шахты "Бутовка" и Каменки.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.