"Запомнил лишь ее и Сережу, что ее хотел": боец рассказал, как Савченко на службе бросалась стульями

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов, еще во время службы в армии отличалась своеобразным поведением.

"Савченко – это человек без царя в голове, как говорится. В 2004 году я служил в Болграде. Это была срочная служба в разведывательной роте, 2003-2004 годы. На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак. Среди контрактников была и Надя Савченко", – цитирует ветерана АТО, военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгения "Жору" Турчака "Апостроф".

По его словам, он хорошо запомнил Савченко: "Из всех 300 людей я запомнил двух – Савченко и Сережу, который хотел ее... То есть аж двух человек из трехсот. Были слухи, что что-то там удалось, потому что в казарме за месяц ничего не удалось – она в него стульями бросалась. Такое".

Он также рассказал, что у Савченко по штату должен был быть автомат Калашникова. "Заходит Савченко: "Мне СВД" (снайперскую винтовку Драгунова – ред.). Я говорю: "Тебе АКСУ – и ты быстро отсюда выходишь". А она: "Мне СВД!" – и садится на мой стул дежурного. Мы спорили минут 30. Приходит командир роты и говорит: "Жора, дай ей СВД". Ну, выдал ей СВД", – рассказал Турчак.

Ранее генерал СБУ Виктор Ягун рассказал о проблемах Надежды Савченко, начиная с военного училища. Говоря о покровителях Савченко, он заявил: "Звонили из Администрации президента".

Напомним, СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

Ранее Савченко сравнила комфорт украинского и российского СИЗО. "В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", — сказала народный депутат.