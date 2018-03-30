Экс-мэр Феодосии и поклонник "русского мира" получил в Крыму срок в колонии строгого режима: видео

Бывший мэр Феодосии Дмитрий Щепетков на оккупированном полуострове Крым осужден по обвинению в коррупции и приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу, эквивалентному 20 миллионам гривен.

"Меня усадили на обыкновенный стул, ноги фиксировали к ножкам стула скотчем. На большие пальцы в наручниках намотали проволоку. Позже на проволоку подавали электроток – 7-8 раз. Били по голове, по туловищу, задавали вопрос: "Кто придумал схему получения денег"? Сказали, что будет еще купание в море с руками в наручниках за спиной. Угрожали, если не буду сотрудничать с ФСБ, проблемы только начинаются. Опер сказал, что моя судьба решена, мне надо во всем признаться, все равно посадят, а так я семью потеряю, если буду сопротивляться", - приводит цитату осужденного чиновника ТСН.

По информации следствия, Щепетков, занимая пост мэра Феодосии, требовал крупные суммы откатов от местных предпринимателей и застройщиков. Экс-чиновник уверяет, что коррупцией не занимался, а причиной ареста послужил конфликт с бизнесменом, за которым стояла ФСБ.

Щепетков заявляет, что вину свою признавать не собирался, однако в следственном изоляторе Керчи его пытками заставили подписать все необходимые документы.

Напомним, оккупанты в аннексированном Крыму в день скорби по жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово устроили маскарад, переодев детей в камуфлированные костюмы.