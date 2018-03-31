В Украине испытали новый бронеавтомобиль для Нацгвардии: видео

Броневик преодолевал препятствия для проверки проходимости в сложных условиях.
Прошел очередной этап испытаний новый специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор", который планируется выпускать для подразделений Нацгвардии.
Во время ведомственных испытаний "Новатор" прошел проверки на динамику, тормозные качества. Были проведены геометрические и весовые измерения.
Автомобиль весом 9 тонн рассчитан на нагрузку полторы тонны. Броневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости в сложных условиях и испытаний реакции рамы, подвески, мостов автомобиля в условиях цикличных и пиковых одиночных нагрузок. СБА "Новатор" уверенно преодолел подъем 60% и продемонстрировал высокие динамические характеристики — на шоссе разогнался до 150 км/час.
СБА "Новатор" на базе шасси с повышенной проходимостью с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем Ford в базовой версии оснащен системой пожаротушения моторного и десантного отсеков, автономной климатической системой, системой навигации и системой Run-flat, которая позволяет продолжать движение с поврежденными колесами.
Напомним, ранее ВСУ приняли на вооружение новый украинский броневик.