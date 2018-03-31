В Украине испытали новый бронеавтомобиль для Нацгвардии: видео

Прошел очередной этап испытаний новый специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор", который планируется выпускать для подразделений Нацгвардии.

Во время ведомственных испытаний "Новатор" прошел проверки на динамику, тормозные качества. Были проведены геометрические и весовые измерения.

Автомобиль весом 9 тонн рассчитан на нагрузку полторы тонны. Броневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости в сложных условиях и испытаний реакции рамы, подвески, мостов автомобиля в условиях цикличных и пиковых одиночных нагрузок. СБА "Новатор" уверенно преодолел подъем 60% и продемонстрировал высокие динамические характеристики — на шоссе разогнался до 150 км/час.

СБА "Новатор" на базе шасси с повышенной проходимостью с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем Ford в базовой версии оснащен системой пожаротушения моторного и десантного отсеков, автономной климатической системой, системой навигации и системой Run-flat, которая позволяет продолжать движение с поврежденными колесами.

Напомним, ранее ВСУ приняли на вооружение новый украинский броневик.