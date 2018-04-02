В Украине сильный ветер обесточил почти 200 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в Украине (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях.

В Киевской области без электроснабжения остаются 112 населенных пунктов, в Житомирской — 34, Волынской — 15, Кировоградской — 12, Черкасской — 12 Николаевской — 5, Днепропетровской — 1 и Луганской — 1, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее в Украине прогнозировали штормовой ветер.