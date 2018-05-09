Задержание украинского судна у Крыма. В Госпогранслужбе раскрыли, что грозит рыбакам

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что членов экипажа украинского рыболовецкого судна, которых российские пограничники задержали у берегов захваченного РФ Крыма, могут обвинить в терроризме.

Россияне "будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности, "пришить" терроризм, контрабанду оружия, что угодно", рассказал чиновник в эфире радио "Крым.Реалии".

По его словам, оккупанты "будут это делать, чтобы создать картинку того, что это не просто нарушители, а диверсанты".

Слободян подчеркнул, что "даже если не брать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением".

"Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же — за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей", — отметил собеседник.

Напомним, 4 мая стало известно, что возле берегов Крыма — западнее мыса Тарханкут, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "за незаконный промысел камбалы-калкана". Судно и экипаж, в состав которого входили пять граждан Украины, доставили на полуостров "для проведения процессуальных действий".