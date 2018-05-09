"Акция "Бессмертный полк" закончилась дракой". В Мелитополе задержаны люди с георгиевскими лентами

В среду, 9 мая, в Мелитополе Запорожской области во время массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, правоохранители задержали трех человек с георгиевскими лентами.

Злоумышленникам оказались местные жители, 1971, 1974 и 1976 годов рождения, им грозит штраф, пишет РИА Мелитополь со ссылкой на данные местного отдела полиции.

В Twitter пользователь Вася Барабаненко написал, что в городе акция "Бессмертный полк" закончилась дракой: полиция просила снять георгиевские ленты.

В Мелитополе для обеспечения общественного порядка было задействовано около 300 правоохранителей — полицейских, бойцов Национальной гвардии и батальона особого назначения.

В Мелитополе митинг "Бессмертного Полка" закончился дракой: полиция просила снять георгиевские ленты pic.twitter.com/pxpPhrIhvb — Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018

Ранее сообщалось, что в центре Киева — возле станции метро "Арсенальная" — во время акции "Бессмертный полк" между оппонентами произошла драка, пострадал мужчина. Узнать больше об инциденте можно здесь.

