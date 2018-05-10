Под Мукачево оползень разрушил частные дома: фото и видео

В четверг рано утром, 10 мая, под Мукачево в Закарпатской области произошел оползень, в результате были разрушены дома.

По предварительным данным в селе Кольчино 3 (данные спасателей) или 2 (данные полиции) домов на улице Фридяшевской разрушены полностью, еще 2 — частично, сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что в результате инцидента серьезно пострадавших нет.

На месте происшествия работает специальная комиссия и 18-пожарно-спасательная бригада.

Оползень также снес несколько электроопор, завалил авто и другое имущество.

По одной из информаций, оползень произошел на недействующем карьере, однако местные рассказывают, что в этом карьере активно идут разработки.

Напомним, ранее сообщалось, что оползень в Кыргызстане похоронил десятки людей.