Стрельба в Николаеве. Пьяные военные устроили разборки на автовокзале: фото

В четверг утром, 10 мая, в Николаеве на центральном автовокзале двое военных открыли стрельбу на пассажирской платформе.

На место происшествия вызвали полицейский патруль, который задержал дебоширов, один из них оказал сопротивление. Военным пришлось надеть наручники, пишет "Новости N".

По данным издания, оба задержанных были в состоянии алкогольного опьянения.

Во время осмотра у одного из мужчин обнаружили травматический пистолет с патронами, у другого — нож. Однако разрешения на оружие с собой не было, из документов оба имели военные билеты.

"Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Национальной гвардии, дислоцированном в г.Харькове. Второй только-только уволился в запас с военной службы", — добавило издание.

Сейчас задержанных доставили в Ингульский райотдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине участник АТО открыл пальбу из наградного пистолета.