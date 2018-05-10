Глава церкви Московского патриархата Онуфрий ранее поддерживал идею автокефалии

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий ранее уже одобрял инициативу о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко в интервью изданию "Обозреватель" отметил, что настоятель церкви ставил свою подпись под соответствующими документами дважды – в 1991 и 1992 годах.

"Все эти документы есть, и подпись тоже есть. О том, что он изменил это мнение, будучи предстоятелем, или отозвал свою подпись, я не слышал", - добавил Драбинко.

По словам священнослужителя, УПЦ КП не имеет четкой позиции по вопросу автокефалии.

"Позиция УПЦ состоит в том, что это будет не канонично, что президент и парламент не имеют права вмешиваться. Но у нас нет позиции по ключевому вопросу: мы хотим, чтобы у нас церковь была поместной, или не хотим?" – подытожил митрополит.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины Виктор Еленский заявил, что если Константинопольский патриархат предоставит Украинской Православной Церкви статус автокефалии, о котором просил президент Петр Порошенко, то в Украине де-факто будут действовать сразу две канонические церкви.