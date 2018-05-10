Под Львовом сожгли лагерь ромов вместе с их имуществом

Во Львовской области неизвестные напали на лагерь ромов и подожгли его содержимое.

"Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района г. Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены оставить поселение", - сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Отмечается, что омбудсмен направила запрос в областную полицию в связи с инцидентом, требуя обеспечить в Рудном порядок и безопасность всех его жителей.

В сообщении высказана обеспокоенность уполномоченного по правам человека относительно увеличения количества инцидентов в связи с дискриминацией ромского населения Украины. Подчеркивается, что правоохранительные органы должны пресекать ксенофобию, провести расследование инцидентов, которые ранее имели место, а также наказывать виновников противозаконных действий.

Напомним, ранее члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. В полиции по факту правонарушения инициировали уголовное производство.