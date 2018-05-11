У промзоны Авдеевки боевики пытались штурмовать позиции военных и понесли потери — разведка

В четверг, 10 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня, открывая по позициям украинских военнослужащих прицельный огонь.

Самые активные боевые действия продолжались в районе промзоны Авдеевки, по данным разведки, противник во время попытки штурма позиций воинов понес потери — два террориста уничтожены, а три — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, во время боевых действий трое защитников Украины получили легкие осколочные ранения.

Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, Пески и шахты "Бутовка". Напряженной ситуация была у Попасной Луганской области и в Широкино, расположенном на Мариупольском направлении.

"Противник… 15 раз применял тяжелое вооружение (его использование запрещено Минскими соглашениями — Ред.), в том числе вел огонь из 152-мм пушек в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", — добавили в пресс-центре.

Напомним, днем 4 мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.