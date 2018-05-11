Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве потеплеет после "дождей и холодяки"

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве со вторник, 15 мая, температура воздуха повысится.

В ближайшие выходные — 12-13 числа — ожидаются "дожди и холодяка", говорится на странице эксперта в Facebook.

"Суббота — сухо, +20, вечером дождь. Воскресенье — циклон, дождь, +12 +14", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.