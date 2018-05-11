Трагедия на Черниговщине. В ДТП погибла семья с ребенком

В пятницу утром, 11 мая, в Бахмацком районе Черниговской области произошло ДТП, в котором погибло трое человек, в том числе один ребенок.

Инцидент произошел между селами Зеленовка и Осиновка. Местный житель, управляя автомобилем "Форд-Мондео", на районной автодороге двигался с небезопасной скоростью и выехал на обочину, где столкнулся с придорожным деревом, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В результате ДТП водитель с женой погибли на месте происшествия, их тела с помощью спецтехники спасатели вырезали из машины. В дальнейшем в ходе осмотра автомобиля в салоне было обнаружено также тело их годовалого ребенка.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Также в полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.