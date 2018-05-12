Принадлежащий Кабмину банк высмеивает логотип бренда "Ukraine NOW UA" — журналист

Национализированный ПриватБанк опубликовал в Twitter сравнение нового логотипа бренда "Ukraine NOW UA" с логотипом порно-сайта.

Получается, что принадлежащий Кабмину банк высмеивает творчество своего же владельца, пишет в Facebook журналист Александр Дубинский.

"А это рукоблудство — оплачивается деньгами налогоплательщиков. Я считаю, что это абсолютная победа над здравым смыслом", — добавил журналист.

Напомним, ранее в соцсетях затроллили логотип бренда "Ukraine NOW UA".