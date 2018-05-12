В Азовском море российские пограничники задержали украинских рыбаков

Сотрудники пограничной службы РФ сообщили о задержании в акватории Азовского моря двух граждан Украины без документов. Они были переправлены в порт Ейска.

"В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

По словам пограничников, судно с украинцами является маломерным. Они были доставлены в порт из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

"В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения", - сказал спикер.

Напомним, ранее в ГСЧС в Запорожской области сообщили, что в районе Бердянска ушли на лодке в море и не вернулись двое рыбаков. Позже супруга одного из пропавших заявила, что ей звонили из пограничной службы РФ и сообщили местонахождение мужа.