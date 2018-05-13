ДТП с юными футболистами-украинцами в Беларуси: трагически погиб мальчик из Сум

В обладминистрации утверждают, что официально детей на соревнования никто не отправлял.
В ДТП со смертельным исходом в Беларуси погиб мальчик 2005 года рождения, проживавший в Сумах.
"К сожалению, в этом ДТП погиб мальчик из Сум. Маме уже сообщили. Она выезжает в Беларусь", - цитирует УНИАН начальника Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко.
По словам чиновника, областным властям Сум неизвестно официальное делегирование детей на какие-либо чемпионаты заграницей и даже за пределами области.
Однако директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробовая пояснила, что за пределы Украины дети уехали под патронатом общественной организации.
"Есть какой-то украинско-польско-белорусский совет. По его программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал", - подчеркнула чиновница.
По информации обладминистрации, футбольная команда была собрана из детей, проживающих в различных населенных пунктах. Наибольшее количество юных футболистов отправились на соревнования из Великописаревского района.
Напомним, под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок 2005 года рождения погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. При этом один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.
Позже в Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших украинских детей.