ДТП с юными футболистами-украинцами в Беларуси: трагически погиб мальчик из Сум

В ДТП со смертельным исходом в Беларуси погиб мальчик 2005 года рождения, проживавший в Сумах.

"К сожалению, в этом ДТП погиб мальчик из Сум. Маме уже сообщили. Она выезжает в Беларусь", - цитирует УНИАН начальника Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко.

По словам чиновника, областным властям Сум неизвестно официальное делегирование детей на какие-либо чемпионаты заграницей и даже за пределами области.

Однако директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробовая пояснила, что за пределы Украины дети уехали под патронатом общественной организации.

"Есть какой-то украинско-польско-белорусский совет. По его программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал", - подчеркнула чиновница.

По информации обладминистрации, футбольная команда была собрана из детей, проживающих в различных населенных пунктах. Наибольшее количество юных футболистов отправились на соревнования из Великописаревского района.

Напомним, под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок 2005 года рождения погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. При этом один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.

Позже в Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших украинских детей.