День Вышиванки-2018 в Украине: когда отмечать и традиции праздника

14 мая 2018, 12:50

Присоединиться к патриотическому празднику можно будет 17 мая.

Ежегодный парад вышиванок

День Вышиванки: дата и история

День Вышиванки украинцы традиционно отмечают в третий четверг мая. В этом году праздник выпадает на 17 мая.

Идея праздновать День Вышиванки родилась в Черновцах 12 лет назад. Студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк, вдохновившись примером своего одногруппника, который регулярно одевал вышиванку на пары, предложила студентам своего факультета раз в год приходить в университет в вышиванке. Со временем идею поддержали остальные факультеты, а потом и другие вузы.

Уже в 2010 году акция охватила не только Черновцы, а и Запорожье, Симферополь, Львов, Ровно. С тех пор праздник стал не только общеукраинским, но и международным.  Так, идею подхватили украинские диаспоры в Канаде, США, Италии, Германии, Франции, России, Румынии, Португалии.

В этот день люди по всему миру одевают вышиванку на работу, в школу, в университет, в детский сад для того, чтобы, подчеркуть свою причастность к украинской культуре.

В Украине ежегодно проходят Парады вышиванок, конкурсы и акции.

Вышиванка: традиции

История вышивки на территории Украины насчитывает более тысячи лет. Вышитая рубашка была символом красоты и крепкого здоровье и считалась оберегом от всего плохого.

К свадьбе девушки готовили себе приданное, в котором обязательно должно было быть несколько десятков вышиванок (в зависимости от достатка). Также для новорожденных рубашку должна была вышить мать или бабушка. Во время тонкой работы мастера пели песни и молились.

В вышивке сакральное значение имеет все – от ниток, происхождения ткани до орнамента, количества стежков и цвета. Каждый регион имел свои узоры. Легче всего узнать Борщевскую и Полтавскую вышивку.

Полтавчане вышивали белым по белому - такая вышивка считается самой древней. Рукоделию предшествовала долгая процедура, ведь нити надо было отбеливать три года.

Борщевская вышиванка – черная, она родом из Тернопольской области. Существует легенда, что во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных деревень поклялись в течение 7 поколений вышивать только черные рубашки.

Орнаменты в вышиванке также имеют огромное значение. Орнаменты в виде ромба, знаки солнца с лучами и точками символизировали огонь и считались мужскими.

Прямые линии в виде знаков земли считались женскими. Также на таких вышиванках изображали знаки воды в виде спиралей, змеек и волн.

Маки на вышиванке символизировали продолжение рода. Но также мак считался цветком войны. И если в семье человек погибал во время боевых действий, жена вышивала рубашку с красными маками.

Калину, которая была символом материнства и бессмертие рода, вышивали себе замужние женщины.

Виноград на вышиванке символизировал радость и благополучие семейной жизни. А рубашки с узором хмеля носили холостые парни, ведь это символ буйства, любви и молодости.

Мода на вышиванки

Но мало кто знает, что законодателем моды на вышиванку в Европе стал известный украинский писатель и поэт Иван Франко. Он часто носил вышитую рубашку с европейским костюмом, и таким образом основал своеобразную моду. А после того, как украинская писательница Олена Пчилка издала альбом украинских вышиванок, в Европе начался настоящий бум на вышиванки.

Сейчас вышиванка - общемировой тренд. Элементы украинской вышивки используют в своих коллекциях признанные в мире модельеры и модные дома – Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana. А звезды шоу бизнеса, как например Мадонна, Мила Кунис, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Кети Холмс, Джеки Чан, Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Сандра Буллок, Дита фон Тиз и многие другие носят вышиванки в повседневной жизни.

 

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