В Кривом Роге уволили чиновницу за песню Захаровой о Сирии на 9 мая

В Центрально-городском районном совете Кривого Рога уволили чиновницу за исполнение на праздничных мероприятиях ко Дню Победы песни "Верните память" авторства представителя российского МИД Марии Захаровой, которая посвящена погибшим солдатам РФ в Сирии.

Как сообщает Радио Свобода, с должности снята заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова.

Отмечается также, что данная композиция 9 мая прозвучала еще в двух районах города — Металлургическом и Саксаганском. В одном из них она была исполнена в переводе на украинский язык.

Напомним, 9 мая в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле прозвучала песня, посвященная российским наемникам в Сирии. Исполнительница спела композицию "Верните память", написанную Марией Захаровой.

Позже Захарова опровергла заявления украинской общественности в пропагандистском характере песни ее собственного сочинения.