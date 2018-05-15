"Ведьмы с Институтской". Топ-менеджеры НБУ принимают решения после советов гадалки — журналист

Руководство НБУ для решения текущих проблем личного и рабочего характера обращается за помощью к гадалкам, предсказателям и магам.

Об этом пишет журналист Александр Дубинский на основе публикации переписки замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой с гадалкой Оксаной Каи, которая в телефонной книге Рожковой записана как "Оксана Что Будет".

Дубинский отмечает, что Каи занимается изготовлением кукол-оберегов, которые тесно связанные с магическими ритуалами на плодородие, сохранение здоровья, продолжение рода, а также охраняет своих хозяев от злых сил и приношение им благосостояние.

Журналист подчеркивает, что назначение Рожковой директором департамента банковского надзора НБУ не прошло без участии "предсказателя".

"Все собеседования Рожковой в НБУ проводились под четким руководством Оксаны Каи, а именно: посещение церкви, участие в обрядах.

Даже после того как Рожкова получила финальное предложение по работе, то первым делом направилась к "гадалке", — подчеркнул Дубинский.

Кроме того, уже на должности директора департамента банковского надзора НБУ, а после - с 18 января 2016 года на должности и.о. заместителя председателя НБУ Рожкова постоянно обращается за помощью к Оксане Каи для решения личных и рабочих моментов, добавил Дубинский.

Напомним, ранее Рожкова засветилась в купальнике во время шикарного отдыха на Кипре.