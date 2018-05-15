В Одессе полностью запретили шаурму

В Одессе палатки, в которых готовят шаурму, приостановили свою работу.

Как сообщили на сегодняшнем аппаратном совещании горсовета, шаурму не будут продавать до тех пор, пока не закончится соответствующая проверка. Причиной стало массовое отравление шаурмой в Одессе на прошлой неделе - тогда в больницу попали 13 человек. Власти намерены проверить соблюдение санитарных норм в киосках, где продаются мясные продукты.

Проверка ведется силами рабочей комиссии, в состав которой входят депутаты, представители ГСЧС, Госпотребслужбы, департамента муниципальной безопасности и управления торговли.

"На данный момент из 89 киосков в Одессе, которые торгуют шаурмой, закрыты, по состоянию на вечер пятницы, было 80 объектов, и за выходные дни закрыты практически все остальные", – сообщил и. о. замначальника управления развития потребительского рынка Сергей Дубенко.

Заявления на проведение проверки подали 30 предпринимателей. Насколько их продукция качественная, проверят в ближайшее время.

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.

Позже глава МОЗ Ульяна Супрун заявила, что детей, которые после массового отравления в Черкассах попали в больницу, проверили на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили.